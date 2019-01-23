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Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklandı. Örgütün sözde merkezi basan bölge halkı, terör örgütüne 24 saat süre tanıdı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:45
Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

Rakka'nın Mansura kasabasında halk, bir gencin öldürülmesi üzerine YPG/PKK'ya ait sözde merkezlerden birini ateşe vererek örgüte beldeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı.

Teröristler bir genci öldürdü

Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.

Teröristlerin merkezine baskın

Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi.

Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:45
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