Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan halk, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklandı. Örgütün sözde merkezi basan bölge halkı, terör örgütüne 24 saat süre tanıdı.

Rakka'nın Mansura kasabasında halk, bir gencin öldürülmesi üzerine YPG/PKK'ya ait sözde merkezlerden birini ateşe vererek örgüte beldeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı. Teröristler bir genci öldürdü Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü. Teröristlerin merkezine baskın Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi. Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.

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