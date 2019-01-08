Ayakkabısını çalan hırsıza not bıraktı: İnşallah sen de...

Nevşehir Kent merkezindeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, ismi bilinmeyen ev sahibinin kapının önünde bıraktığı ayakkabısını alarak, kaçtı.

"Sen de giyeme inşallah"

Bir süre sonra ayakkabısının çalındığını fark eden kişi, apartmanın giriş kapısına astığı notla hırsıza tepki gösterdi. Ev sahibinin; 'Ben giyemedim. İnşallah düşer, ayağın kırılır, kış boyu sen de giyemezsin.' yazılı notu, dikkat çekti.