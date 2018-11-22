"Ayakkabı sabah değil, öğleden sonra alınmalı"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Akçakale, sabah erken saatlerde ayak hacminin yüzde 20 oranında daha küçük olduğunu belirterek, "Bu nedenle ayakkabıların, ayakların gerçek formunu alması ve ilerleyen günlerde sıkmaması için öğleden sonra alınmasını öneriyoruz." dedi.

Akçakale, AA muhabirine, ayak sağlığı açısından doğru ayakkabıyı satın almanın püf noktalarını anlattı.

Ayakkabıların doğumdan ölüme insanların vazgeçilmezlerinden biri olduğunu aktaran Akçakale, insanoğlunun uyku dışında ayağında mutlaka bir çift ayakkabı bulunduğunu dile getirdi.



Nurettin Akçakale, Türkiye'de yıllık ortalama kişi başına düşen ayakkabı miktarı 2,7 çiftken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın 6-7 çift olduğunu ifade etti.

Yetişkin bir insanın günde ortalama 10 bin adım attığına işaret eden Akçakale, "Örneğin bir postacı ya da kurye yılda 3 bin 200 kilometre yol yürümektedir. Bir ev hanımı hayatı boyunca yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin kilometre yol yürür. Bu mesafe dünya çevresinin 4,5 katına denk gelir. Yapılan istatistiki çalışmalarda bir insanın beşikten mezara kadar yaklaşık 150 milyon adım attığı ve yaşamı boyunca, ortalama 100 bin kilometre yürüdüğü görülmüştür. Bu mesafe yaklaşık olarak dünya etrafında 2,5 tur atmak anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Nurettin Akçakale, ayakkabıların daha uzun ömürlü olması ve ayakları iyi koruması için yapılan aktivitelere uygun olması gerektiğini vurgulayarak, çim saha ile halı sahada giyilen spor ayakkabılarının taban özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti.



Ayakkabının, ayakların doğal hareketlerine ne kadar uyum sağlarsa ayak için o kadar iyi olduğunu vurgulayan Akçakale, ayakkabı satın alırken müşteri beklentilerinin başında modaya uygunluk, kalite, performans, rahatlık, fiyat ve taksit seçeneğinin geldiğini kaydetti.



- "Ayağı sıkan ayakkabı için 'ileride açar' sözüne itibar etmeyin"

Akçakale, ayak sağlığı ve ayakkabıların uzun ömürlü olmasına ilişkin, şu önerilerde bulundu:

" - Ayakkabı imalatında kullanılan malzemelerin doğal ve antibakteriyel olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle ayakkabı sayalarında yüz ve astar olarak doğal derinin kullanılmış olmasına dikkat edilmelidir.

- Görmeden ısmarlama ayakkabı alınmamalıdır.



- Her iki tek ayakkabıyı mutlaka giyilerek ve hatta mağaza içinde birkaç adım atarak ayağı sıkıp sıkmadığı, rahat olup olmadığı denenerek alınmalıdır.



- Firmadan firmaya ayakkabı kalıpları değişiklik gösterdiğinden zaman zaman ayakkabı numaranızın bir numara büyüğü veya küçüğü ayağınıza uyabilir.



- Tezgahtarların ve müşteri temsilcilerinin ayağınızı sıkan bir ayakkabı için ileride açar ve benzeri laflarına itibar etmeyin.



- Bir ayak diğer ayaktan biraz büyük olabilir ayakkabı numarasının büyük ayağa göre olanı tercih edilmelidir.



- Sabah erken saatlerde ayak hacmi yüzde 20 oranında daha küçük olur. Bu nedenle ayakkabıların, ayakların gerçek formunu alması ve ilerleyen günlerde sıkmaması için öğleden sonra alınmasını öneriyoruz.

- Çıplak ayak ile ayakkabı denemeyin. Ayakkabı denerken mutlaka bir çorap giyerek denenmelidir.

- "Sivri burunlu ayakkabılar tercih edilmemeli"

Ayaktaki yük dağılımı için yüksek ökçeli ve topuklu ayakkabı giyilmemesi gerektiğini dile getiren Akçakale, ayakkabıların iç kışlarının kontrol edilmesinin önemine değindi.

Nurettin Akçakale, ayakkabı tabanlarının iç ve dış olarak iyi incelenmesi gerektiğini kaydederek, tabanın kesici ve delici nesnelerle kimyasal etkenlere karşı korunmak için sağlamlığının araştırılmasını söyledi.



Ayak konforu açısından ayakkabının içinde herhangi bir yastıklama olup olmadığının incelenmesini bildiren Akçakale, sözlerini, "Sakatlanmalara karşı düşme ve kayma riskinizi en aza indirecek taban malzemesine sahip ayakkabılar seçmek de önemlidir. Sivri burunlu, yüksek ökçeli ve dar ayakkabılar ayak sağlığı açısından tercih edilmemelidir." diye tamamladı.