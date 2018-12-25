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Ayakkabı izi takip edildi, bakın nerede yakalandı

Muğla Marmaris’te hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ayak izlerini takip ederek zanlının yerini tespit etti. Şüpheli evin içinde bulunan dolaptan çıkarıldı.

25 Aralık 2018 Salı 06:28
Ayakkabı izi takip edildi, bakın nerede yakalandı

Marmaris İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında Marmaris ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi’nde, villadan alarm ihbarı alınca bölgeye gelerek inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında, spor ayakkabı izine rastlayan ekipler ev sahibinin yurt dışında olduğunu öğrenince savcılık talimatıyla villaya girdi. Villada arama yapan sivil polisler, üçüncü katta ayakkabı izinden dolabın içindeki yorganın altına gizlenmiş şüpheliyi yakaladı.

Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ömer Atsız’ın hırsızlık suçlarından 7 sabıkası bulunduğu tespit edildi. Verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği bildirilen Atsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ’Nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 06:28
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