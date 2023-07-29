Ayakkabı devi Arow iflas etti

Türkiye‘deki ayakkabı sektörünün en büyük markalarından biri olan Arow, kanserojen madde bulunan ayakkabı sattığı yönündeki haberler sonrası zorlu bir sürece girmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması sonrası şirketin satışları önemli ölçüde düşmüştü.

Kendi üretim tesisi yanı sıra fason üretimle de binlerce kişiyi çalıştıran şirket içine düştüğü zor durumdan çıkamadı.

Markanın sahibi konumundaki 15 milyon 300 bin lira sermayeli Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık şirketi iflas etti. Şirkete yönelik iflas kararı sonrası, mal varlıklarının satışı için de düğmeye basıldı.

Şirketin ortağı olan Sağın ailesi fertleri Mesut Sağın, İbrahim Sağın ile Talip Sağın’ın sahip oldukları binanın dörtte bir hissesinin icradan satışı istendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi’nden düzenleyeceği ihalede, satışı isteyen taraf ise özel bir banka oldu. Fabrikanın icradan satışı istenen dörtte bir hissesi için belirlenen bedel 92 milyon 659 bin TL.

İlk icra ihalesi 14 Ağustos’ta yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde 15 Eylül’de ihale yenilenecek. Şartnamede yazılana göre fabrika toplamda 5 kattan oluşuyor.

Bu arada, bloklar halinde inşa edilen fabrikanın dörtte üç hissesi ise, Sağın Ailesi’nden başka iki isme ait olduğu anlaşıldı.