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Ayakkabı boyayarak geçinmeye çalışıyor

Ağrı’da bedensel engelli Yavuz Kaya, 14 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parasını kazanıyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:11
Ayakkabı boyayarak geçinmeye çalışıyor

Ağrı’da bedensel engelli Yavuz Kaya, 14 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmek parasını kazanıyor.


Yanlış tedavi sebebiyle küçük yaşta bacaklarını kaybettiğini ifade eden Yavuz Kaya (47), engeli sebebiyle başka bir iş yapamadığını, bu yüzden yaklaşık 14 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.


Kaya, küçükken diş ağrısı sebebiyle gittiği doktorun yanlış iğne yapması sonucu başının şiştiğini,sonrasında gittiği hastanede geçirdiği ameliyatında sonuç vermediğini ve belden aşağı tarafının felç kaldığını söyleyerek, hayatının geri kalan kısmını engelli bir şekilde zorluklar içerisinde geçirmek zorunda kaldığını dile getirdi. Maddi durumlarının çok kötü olduğunu anlatan Kaya, ayakkabı boyacılığı dışında başka bir iş yapamadığını ve kendisi dışında annesine de baktığını belirtti.


Yıllardır Cumhuriyet Caddesi Terziler Sokağı’nda ayakkabı boyacılığı yapan Kaya, aynı zamanda yaşlı ve hasta annesine de bakmaya çalıştığını kaydederek: “Geçimimi sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapıyorum.Sürekli bu köşedeyim. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Günde kazandığım ücret 20-50 lira arasında değişiyor. Bazı günlerde hiç iş yapamadığımda oluyor. Annemle birlikte kira da kalıyorum.Sürekli bu köşedeyim.Bu işten başka iş yapamıyorum. Engelliyim. sırtım ağrıyor’’ dedi.


Küçükken geçirdiği bir ameliyat sonrasında bu hale geldiğini anlatan Kaya, ‘’Ben 6-7 yaşlarındayken dişimin ağrıması sebebiyle doktora gittim. Dişimi çekmek için bana iğne yaptılar ve bu iğne sonrasında başım şişti. Sonra Erzurum’a gittim. Orada ameliyat olmam gerektiğini söyleyip, beni başka hastaneye yönlendirdiler. Gidip ameliyat oldum ve ameliyat sonrasında beni bu hale getirdiler. İki bacağımı kaybettim. Felçliyim. Belden aşağımı hissedemiyorum. Yürümekte güçlük çekiyorum. Merdiven bile çıkamıyorum. Yalnızca ayakkabı boyacılığı yapabiliyorum. 2004’te babam vefat etti. Annemle beraber kirada yaşıyoruz. Annem 72 yaşında ve yaşlandığı için zaman zaman çok hastalanıyor. Ona elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum ama bende de durum ortada ’’ şeklinde konuştu.


Kaya, engeli nedeniyle şimdiye kadar evlenemediğini, 47 yaşından sonra kendine uygun engelli birini bulduğunu da dile getirerek: “Biz altı kardeşiz ve ben üçüncüleriyim. Diğer kardeşlerim evli. Kardeşlerimden de engelli olanlar var. Bir tanesini de benim gibi boyacılık yapıyor. Diğer kardeşimde askerlikten geldikten sonra inşaattan düştüğü için yürüyemiyor. Benim dışımdaki kardeşlerim evlendi. Hepsinin kendilerine ait evleri var. Ben engelimden dolayı kendime göre birini bulana kadar evlenemedim. Şimdi kendime göre birini buldum. Şu an nişanlıyım. Bayramdan sonra düğün yapacağız. Ama evlilik masraflarını nasıl karşılayacağımı bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.


Soğuk Havalarda yürüyememesi ve sırt ağrısının şiddetinden dolayı işe çıkamadığını, bu yüzden büyük bir maddi sıkıntı yaşadığını anlatan Kaya, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Kaya, ‘’Kış mevsiminin tamamını evde geçirmek zorunda kalıyorum. Çünkü soğuk hava beni çok kötü etkiliyor. Bu yüzden maddi sıkıntımız iki katına çıkıyor. Özellikle düğün masraflarımı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Bu konu da yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Gerçekten çok zor bir durumdayım. Allah kimseyi muhtaç duruma düşürmesin’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:11
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