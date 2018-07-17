Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için ne yapmak gerekir?

Ayakkabı boyası elden çıkarılması oldukça zor boyalardandır. Yağlı yapısı olmasına rağmen asidik çözeltiler bu lekeleri çıkarmada daha etkilidir. Kullanacağınız malzemelerin cildinizi tahriş etme veya alerji yapma imkânı vardır.

Taze lekeler için çok fazla efor sarf etmenize gerek kalmasa da kurumuş lekeler için biraz daha fazla uğraşmak gerekebilir. Ancak bu durum cildinizde tahrişlere veya alerjiye sebep olabilir. Alerji riskine karşın kullanacağınız malzemeyi önce küçük bir alanda test etmenizde fayda vardır. Ayakkabı boyalarını çıkarmak için en etkili yöntem ispirto olacaktır. İnanılmaz bir şekilde bu lekeleri çıkarmaya kâfi gelecektir. Tiner ile de bu lekelere müdahale edebilirsiniz.