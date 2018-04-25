Ayakkabı bakımı nasıl yapılır?

Severek aldığınız ayakkabının daha bir yılını doldurmadan eskimesini istemiyorsanız bu tavsiyeleri uygulayabilirsiniz.

1-AYAKKABI KOKUSUNA KURU ŞAMPUAN VE BEBEK PUDRASI

Kuru şampuanı terlemeyi önlemek için doğrudan ayaklarınıza sürebilir veya kötü kokuyu emmek için ayakkabınızın içine püskürtebilirsiniz. Ayrıca bebek pudrası ile oluşan kötü kokudan da kurtulabilirsiniz.

2-AYAKKABILARINIZI PARLATMAK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT VE SODA KULLANIN

Beyaz kanvas ayakkabılarınızı temizlemenin en etkili yollarından biri ev yapımı su, kabartma tozu ve hidrojen peroksit karışımı uygulamaktır. Birkaç saat bu karışımı ayakkabınıza sürerek bekletin. Daha sonra nemli bir bezle çıkarın.

3-LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN İZOPROPİL ALKOL KULLANIN

Temizleyici özellikleri sayesinde, izopropil alkol tıp, eczacılık, otomobil ve kozmetik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca deri ayakkabılarınızdaki lekeleri çıkarmanızda oldukça etkilidir.

4-KÖTÜ KOKUDAN KURTULMAK İÇİN ÇAY POŞETİ KULLANIN

Çay poşetlerini ayakkabılarınıza koyduğunuzda kötü kokuyu yok edecektir.

5-AYAKKABILARINIZIN ŞEKLİNİ KORUMAK İÇİN UZUN ŞİŞELERDEN YARARLANIN

Ağırlıkları ve boyları sayesinde ayakkabıların içine yerleştirilen şişeler bir kalıp gibi kolayca ayakkabıların şekillerini korumaya yardımcı olurlar.

6-YAĞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN YULAF UNU KULLANIN

Yağ lekelerine biraz yulaf unu sürün ve süet ayakkabılarınızın mucizevi bir şekilde temizlenmesini izleyin.

7-AYAKKABILARINIZI KORUMAK İÇİN SAÇ KREMİ KULLANIN

Az miktarda saç kremi, sadece deri ayakkabılarınızı cilalamaya ve nemlendirmeye yardımcı olmayacak, aynı zamanda ayakkabıları koruyacaktır.

8-AYAKKABILARINIZI TEMİZLEMEK İÇİN OJE SÖKÜCÜ KULLANIN

Kanvas ayakkabılarınızın altını temizlemek isterseniz pamuklu ped üzerine bir miktar oje sökücü sürün ve ayakkabınızı hafifçe ovun.

9-HOŞ OLMAYAN BİR KOKU OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN SABUN KULLANIN

Hoş olmayan kokuları emmesi için ayakkabıların içine sabun koyun.

10-AYAKKABILARINIZI PARLATMAK İÇİN GAZETE KULLANIN

Siyah beyaz bir gazeteyi sıkıştırarak top yapın ve siyah ayakkabılarınızı onunla parlatın.