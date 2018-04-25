Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ayakkabı bakımı nasıl yapılır?

Her ayakkabının bir ömrü vardır, bir süre sonra eskimeye ve kullanılmamaya başlar. Ancak uygulayacağınız bazı yöntemlerle ayakkabınızın ömrünü uzatabilirsiniz. İşte sizlere ayakkabı bakımının yolları...

25 Nisan 2018 Çarşamba 00:31
Ayakkabı bakımı nasıl yapılır?

Severek aldığınız ayakkabının daha bir yılını doldurmadan eskimesini istemiyorsanız bu tavsiyeleri uygulayabilirsiniz.

1-AYAKKABI KOKUSUNA KURU ŞAMPUAN VE BEBEK PUDRASI

Kuru şampuanı terlemeyi önlemek için doğrudan ayaklarınıza sürebilir veya kötü kokuyu emmek için ayakkabınızın içine püskürtebilirsiniz. Ayrıca bebek pudrası ile oluşan kötü kokudan da kurtulabilirsiniz.

2-AYAKKABILARINIZI PARLATMAK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT VE SODA KULLANIN

Beyaz kanvas ayakkabılarınızı temizlemenin en etkili yollarından biri ev yapımı su, kabartma tozu ve hidrojen peroksit karışımı uygulamaktır. Birkaç saat bu karışımı ayakkabınıza sürerek bekletin. Daha sonra nemli bir bezle çıkarın.

3-LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN İZOPROPİL ALKOL KULLANIN

Temizleyici özellikleri sayesinde, izopropil alkol tıp, eczacılık, otomobil ve kozmetik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca deri ayakkabılarınızdaki lekeleri çıkarmanızda oldukça etkilidir.

4-KÖTÜ KOKUDAN KURTULMAK İÇİN ÇAY POŞETİ KULLANIN

Çay poşetlerini ayakkabılarınıza koyduğunuzda kötü kokuyu yok edecektir.

5-AYAKKABILARINIZIN ŞEKLİNİ KORUMAK İÇİN UZUN ŞİŞELERDEN YARARLANIN

Ağırlıkları ve boyları sayesinde ayakkabıların içine yerleştirilen şişeler bir kalıp gibi kolayca ayakkabıların şekillerini korumaya yardımcı olurlar.

6-YAĞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN YULAF UNU KULLANIN

Yağ lekelerine biraz yulaf unu sürün ve süet ayakkabılarınızın mucizevi bir şekilde temizlenmesini izleyin.

7-AYAKKABILARINIZI KORUMAK İÇİN SAÇ KREMİ KULLANIN

Az miktarda saç kremi, sadece deri ayakkabılarınızı cilalamaya ve nemlendirmeye yardımcı olmayacak, aynı zamanda ayakkabıları koruyacaktır.

8-AYAKKABILARINIZI TEMİZLEMEK İÇİN OJE SÖKÜCÜ KULLANIN

Kanvas ayakkabılarınızın altını temizlemek isterseniz pamuklu ped üzerine bir miktar oje sökücü sürün ve ayakkabınızı hafifçe ovun.

9-HOŞ OLMAYAN BİR KOKU OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN SABUN KULLANIN

Hoş olmayan kokuları emmesi için ayakkabıların içine sabun koyun.

10-AYAKKABILARINIZI PARLATMAK İÇİN GAZETE KULLANIN

Siyah beyaz bir gazeteyi sıkıştırarak top yapın ve siyah ayakkabılarınızı onunla parlatın.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 00:31
  1. ayakkabı
  2. bakım
  3. temizlik
  4. beyaz ayakkabı
  5. ayakkabı temizliği
  6. spor ayakkabı temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liverpool, Roma'yı darmadağın etti! Tam 7 gollü maç
    1. Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!..
    2. Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet..
    3. Yemek yaparken baharatları ocağın..
    4. Çavuşoğlu: Başbakanınız konuşmayı..
    5. Katil Esed Filistinli mültecileri..
    6. Ayakkabı bakımı nasıl yapılır?
    7. Suudi Arabistan'dan ilginç Suriye..
    8. Bakan açıkladı! 15 bin 500 personel..
    9. Ahmet Türk: HDP'nin adayı Demirtaş...
    10. Uzm. Dr. Erdoğu: Güneş kalbe iyi geliyor
    11. Aşağılık kompleksi nedir? Kimlerde..
    12. Yüzmenin faydaları nelerdir?
    13. Diş beyazlatma ile sararan dişlere..
    14. Skandal karar! Derbinin faturası..
    15. Klima alırken dikkat edilmesi gerekenler
    16. Yüzde 15’imiz depresyonda!
    17. İlkbaharda cilt bakımı nasıl olmalı?
    18. Bebeklerde damak düşmesi nedir?
    19. En doğru cam silme yöntemi
    20. Türk kahvesi ile formda kalın
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Flaş iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak
    Flaş iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak