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Ayak yanması neden olur | Ayak yanması nasıl geçer | Ayak yanması için hangi doktora gidilir?

Ayak altının ateşlenmesi, yanması hisse yaygın sorunlardan biridir. Çoğunlukla geceleri ortaya çıkan bu rahatsızlığın sebebi nedir? Ayak yanmasının en önemli belirtileri ayaklarda özellikle geceleri rahatsız eden yanma, karıncalanma, iğnelenme ve kaşınma hissidir. Ayak yanması bazı durumlarda gündüzleri de rahatsız edebilir ve hastada strese, uykusuzluğa neden olur. Ayaklarda devamlı olarak yanmadan dolayı ayakta durmak zorlaşabilir. Ayak yanması neden olur? Ayak yanması nasıl geçer? İşte ayak yanması ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:39
Ayak yanması neden olur | Ayak yanması nasıl geçer | Ayak yanması için hangi doktora gidilir?

Ayak altının ateşlenmesi, yanması hisse yaygın sorunlardan biridir. Çoğunlukla geceleri ortaya çıkan bu rahatsızlığın sebebi nedir? Ayak yanmasının en önemli belirtileri ayaklarda özellikle geceleri rahatsız eden yanma, karıncalanma, iğnelenme ve kaşınma hissidir. Ayak yanması bazı durumlarda gündüzleri de rahatsız edebilir ve hastada strese, uykusuzluğa neden olur. Ayaklarda devamlı olarak yanmadan dolayı ayakta durmak zorlaşabilir. Ayak yanması neden olur? Ayak yanması nasıl geçer? İşte ayak yanması ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Ayaklarda yanma neden olur?

Ayaklardaki yanma bazen basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından (diyabetik ayak), vitamin eksikliklerinden, tarsal tünel sendromundan, lomber disk hernisi (bel fıtığı), siyatik sinir hasarından, yoğun alkol alımı nedeni ile B12 vitamini eksikliğinden, romatoid artrit, hipotiroidi (tiroid azlığı), böbrek yetmezliği, huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Taban düşüklüğü olan kişilerde, ayak altı yanması yaşarlar. Bu yanmaların giderilmesi için ayak spreyleri, kremleri, kullanılabilir.

Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde

Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sık görülen şikayetlerdir. Yanan ayaklar sendromu sadece geceleri değil gündüzleri de rahatsız eden bir problemdir.

Ayaklardaki yanma nasıl geçer?

B12 vitamini eksikliğinde ayak altı yanması problemi gözlenebildiği için B12 vitamini takviyesi bu problemin giderilmesinde etkili olmaktadır. Et, yumurta, süt gibi yiyeceklerde B12 vitamini bulunmaktadır. Eğer böyle bir eksiklik varsa bu besinler ile bunun giderilmesi faydalı olabilmektedir.

Eğer ayak yanması problemi ile birlikte ağrı da hissediliyorsa doktor kontrolünde verilecek olan ağrı kesicilerin kullanılması faydalı olmaktadır.

Ayakkabıların rahat olanlarının tercih edilmesi yararlı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken ayakkabıların hava alanlarından kullanılması tavsiye edilmektedir.

Buna ek olarak çorap seçimi de oldukça önemlidir. Terlemenin olmasını engelleyen çoraplar seçilmelidir. Bunun için de pamuklu çoraplar iyi gelmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak ayak bakımının da düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Ayakların serin kalmasını sağlamak için her gün güzel bir şekilde yıkanıp temizlenmeleri ayak altı yanması karşısında uygulanması gereken bir davranıştır. Bu hareketler yapıldığı zaman ayak altı yanmasından kısa süre içerisinde kurtulmak mümkündür.

Buna ek olarak ayakların daha rahat etmesi için ayak altı tabanlıklarının da kullanılması ayak altı yanması karşısında etkili olmaktadır. Bu yöntem de her zaman olmasa da bazı durumlarda tavsiye edilmektedir.

Giyilen kıyafetlerin bile rahat olanlarınin tercih edilmesi ayak altı yanmasının geçmesine yardımcı olabilmektedir.

Ayak yanması için hangi doktora gidilir?

Ayak yanması şikayeti için öncelikle bir genel dahiliye ye başvurmak ve orada değerlendirildikten sonra gerekirse başka bölümlere yönlendirilmek uygun olabilir.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:39
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