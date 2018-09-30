Ayak topuğu neden acır?

Ankilozan spondilit önemli bir romatizma tipidir. Türkiye’de en sık görülen iltihaplı romatizma türü olan ankilozan spondilit genellikle bel, sırt ve boyun ağrılarıyla ortaya çıkar.Erciyes Üniversitesi Dahiliye ve Romatoloji Uzmanı, Türkiye Romatoloji Doç.Dr. Dr. Soner Şenel şunları söyledi: “Toplumun bu hastalık konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Artık ankilozan spondilitin tedavisini daha etkin bir şekilde yapabiliyoruz ve hastaların hayat kalitesini yükseltebiliyoruz.”

Sabahları şiddetlenen topuk ağrısına dikkat edilmeli

Tüm ankilozan spondilit hastalarının, topuk ağrısının çoğunda olmamasına rağmen, Doç. Soner Şenel, topuk ağrısının önemli bir semptom olduğunu ve şunları söyledi: Hastalığın başlangıcında veya seyrinde, özellikle sabah veya dinlenme sonrası topuk ağrısı oluşabilir.





Özellikle fazla kilolu olmayan ve ağır bedensel işlerde çalışmayan 45 yaşın altındaki kişilerde, ankilozan spondilit hastalığının önemli ve spesifik bulgularından kabul edilebilmektedir. Topuk ağrısına, hastalığın topuk, yani bağlantı bölgeleri üzerindeki etkisi neden olur. Ankilozan spondilitte topuk ağrısının nedeni genellikle, ayak kaslarının ve arka bacak kaslarının, kalkaneusa dediğimiz topuk kemiğine tutturulduğu romatizmal tutulumdur.

Zamanla, ayak tabanındaki bu tutulum kemik dokusunda büyümeye neden olur ve X-ışınlarında topuk dikeni dediğimiz bulgusuna neden olur. Bu nedenle, 45 yaşından önce topuklu spatil hastalarının mümkünse romatolog olarak ankilozan spondilit açısından deneyimli bir hekime ulaşmasını öneriyoruz.

Ancak, her topuk ağrısının romatizmal hastalık belirtisi olmadığı unutulmamalıdır. Baş ağrısı ayrıca, yaralanma, baskı, ağır yük taşıma ve uzun süre ayakta kalma nedeniyle mekanik stresden de kaynaklanabilir. Ek olarak, kilolu kadınlarda romatizmal menopozdan sonra baş ağrısı olabilir.

45 yaş altı kişilerde görülen uzun süreli bel, sırt ve boyun ağrılarının nedeni ankilozan spondilit olabilir

Ankilozan spondilitin kadınlarda ve erkeklerde aynı olduğunu iddia eden Doç. Dr. Soner Şenel devam etti: 45 yaşın altındaki kişilerde semptomları görmek özellikle önemlidir. Çünkü topuk spurları postmenopozal kadınlarda veya çok fazla kilolu kadınlarda mekanik stres nedeniyle görülebilir. Ya da ileri yaşlardaki kireçlenme belirtisi olarak görülebilir. Ankilozan spondilit tanısı için fizik muayene gereklidir. Daha sonra topuk spurleri, yan ayak radyografisi ile görülebilir. Bazı hastalar kemiklerinde ağrı olmasına rağmen, topuk dikeni X-rayında görünmeyebilir, ancak bu problem olmadığı anlamına gelmez.





Hastanın ağrısı ve şikâyeti varsa, fizik muayene bulgusu varsa, bu da tek başına anlamlıdır. Bu hastalık kemiklerde büyümeye neden olduğundan, tanı ve tedavide gecikme nedeniyle kemiklerde, kalça kemiklerinde ve eklemlerde bozulma meydana gelebilir.

Hastaların yaşam kalitesi zamanla bu bozulma ile azalmaktadır. Çalışmak, ev işi yapmak ve günlük hayatı normal bir şekilde sürdürmek zorlaşır. Bu nedenle özellikle 45 yaşın altındakiler, üç aydan uzun süren sırt, boyun ve boyun ağrısı, özellikle de dinlendikten sonra topuk ağrısına yakalanırlarsa, herhangi bir gecikme olmaksızın romatoloğa görünmelidir.