Ayak şişmesi neden olur ne iyi gelir | Ayak şişliği için hangi doktora gidilir | Ayak morlukları

Ayak şişmesi deyip geçmeyin. Ayak şişkinliği hangi hastalık belirtisi olduğunu merak eden vatandaşlar ayak şişmesi kanser belirtisi olduğu araştırılıyor. Son zamanlarda çok sayıda ve sıklıkla karşılaşan hastalıkların başında gelen ayak şişmesi neden olur ve ayak şişmesine ne iyi gelir ve ayak şişmesi için hangi doktora gidilir? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Ayaklarda şişme olduğunda doktora gösterilmeli mi? Kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Ayak şişmesi neden olur?

Başta kırıklar olmak üzere birçok neden ayaklarda şişmeye sebep olabilir. Bunlardan en önemli sebepler:

-Gebelik

-İlaçların yan etkileri

-Yaralanma

-Hastalıklar (Kalp hastalığı, karaciğer, böbrek hastalıkları…)

-Enfeksiyon

-Kan pıhtılaşması

Ayak şişmesine ne iyi gelir?

Egzersizler: Basit egzersizler yaparak ayağınızdaki şişliği giderebilirsiniz. Egzersizler, sorunun aynı zamanda kalıcı olmasını engelleyebilir. Masaj: Sağlık uzmanları, ayak şişlerine karşı ılık su ile yapılan masajı önerir. Enfeksiyondan dolayı şişlik oluşmuşsa hijyen maksimum düzeyde sağlanmış olması gerekir. Maydonoz: Etkili bir idrar söktürücü olan maydonoz, aynı zamanda çok etkili vitamin ve mineral deposudur. Maydonoz tüketimi ile birlikte enfeksiyon kaynaklı şişlerin iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz. Karahindiba: Maydonoz gibi etkili bir idrar söktürücü olan karhandiba su toplamasını engelleyerek şişmenin azalmasını sağlar. Karahandiba çayı şişin azalmasına yardımcı olur. Ginkgo Biloba: Ginko biloba Çin tıbbı tarafından yaygın şekilde kullanılır. Ayak ve bacaklarda su toplamasından kaynaklanan şişkinliklere karşı etkili olduğu düşünülmektedir.

Nane: Nanenin ferahlatıcı kokusu ayakların rahatlamasını da sağlar. Naneyi suda iyice kaynatın ve dayanabileceğiniz sıcak suda ayaklarınız yıkayın. Daha sonra soğuk nane suyuyla tekrar yıkayın ve arındırın. Nane ayaklarınızı ferahlatacak ve ödem oluşmasına engel olacaktır. Aşırı tuzdan kaçının: Tuzun fazlası ödem oluşmasına neden olur. Bunun yanında kafeinli, asitli içecekler de zararlıdır. Sigarayı bırakın: Sigaranın sağlığa verdiği zararlar malum... Sigaranın neden olduğu bazı hastalıklar da ayakların şişmesiyle kendisini gösterir. Bol sıvı tüketin: Bol su tüketmeye çalışın. Su yardımıyla şişe neden olan zararlı maddelerin daha kolay şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olursunuz. Magnezyum takviyesi: Magnezyum eksikliği genelde ayak ağrıları ve ayak şişi ile kendisini gösterir. Günde yaklaşık olarak 350 mg magnezyum takviyesi yapılabilir.

Ayaklarda şişme olduğunda doktora gösterilmeli mi?

Ayaklarda şişme olduğunda doktora gösterilmeli mi sorusunu Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne gidilmeli.