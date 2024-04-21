Ayak mantarına bitkisel çözüm: 5 dakika! Mantara karşı esir olmayın! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor

Ayak mantarına bitkisel çözüm : Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından ayak mantarı tedavisi için tavsiye edilen karışım sayesinde mantar oluşumuna neden olan virüslere karşı cildinize doğal bir koruma sağlayabilirsiniz. Doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu ayak mantarı tedavisi ilacı düzenli olarak kullanım sonrası olumlu sonuçlar vermektedir.

Ayak mantarı, uzun süreli kapalı ve dar ayakkabı kullanımı, ayaklar ıslandıktan sonra kurulanmaması ve aşırı terleme gibi durumlar sonrası ortaya çıkabilmektedir. Nemli ve sıcak ortamda yetişen mantar için ayaklar ideal bir ortamdır. Ayak mantarı tedavisi kadar ayakları mantar oluşumuna karşı korumak da son derece önemlidir.

Hazırlanışı :

-2 Bardak su,

-Aynısefa bitkisi

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Yeterli miktarda Aynısefa bitkisi suyun içine atılarak ocakta 10 dakika süreyle kaynatılır. Kaynayan su ılık hale gelene kadar beklenir ve ılığında süzerek ayaklar bu suyla yıkanır. Parmak aralarını da yıkadığınızdan emin olmalısınız. İsteğe göre karışım daha fazla miktarlarda hazırlanıp ayaklar leğen içinde 15 dakika bekletilebilir.

Haftada 1 yada 2 kez uygulandığında ayak mantarını tedavi eder ve mantar oluşumuna karşı ayakları korur.

Ayak mantarına bitkisel çözüm : Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından ayak mantarı tedavisi için tavsiye edilen karışım sayesinde mantar oluşumuna neden olan virüslere karşı cildinize doğal bir koruma sağlayabilirsiniz. Doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu ayak mantarı tedavisi ilacı düzenli olarak kullanım sonrası olumlu sonuçlar vermektedir.

Ayak mantarı, uzun süreli kapalı ve dar ayakkabı kullanımı, ayaklar ıslandıktan sonra kurulanmaması ve aşırı terleme gibi durumlar sonrası ortaya çıkabilmektedir. Nemli ve sıcak ortamda yetişen mantar için ayaklar ideal bir ortamdır. Ayak mantarı tedavisi kadar ayakları mantar oluşumuna karşı korumak da son derece önemlidir.

Hazırlanışı :

-2 Bardak su,

-Aynısefa bitkisi

Yeterli miktarda Aynısefa bitkisi suyun içine atılarak ocakta 10 dakika süreyle kaynatılır. Kaynayan su ılık hale gelene kadar beklenir ve ılığında süzerek ayaklar bu suyla yıkanır. Parmak aralarını da yıkadığınızdan emin olmalısınız. İsteğe göre karışım daha fazla miktarlarda hazırlanıp ayaklar leğen içinde 15 dakika bekletilebilir.

Haftada 1 yada 2 kez uygulandığında ayak mantarını tedavi eder ve mantar oluşumuna karşı ayakları korur.

Civanperçemli Ayak Mantarı Tedavisi

-1 bardak su

-Civanperçemi bitkisi

Yeterli miktarda civanperçemi bitkisi su ile karıştırılarak lapa haline gelmesi sağlanır. Hazırlanan karışım akşam yatmadan önce mantar oluşumu görülen bölgelere yerleştirilir ve ayak tülbent yardımıyla sarılır. 2 Gün üst üste uygulayıp 3. gün ara verip tekrar 2 gün üst üste uygulama şeklinde devam edebilirsiniz. Tedavi, ilk günden itibaren etkilerini göstermeye başlayacaktır.

Ayak Mantarı İçin Öneriler

-Nemli ortamlarda yetişen mantar, sık sık yıkanan ve kurulanmayan ayaklarda görülebilir. Ayaklarınızı

yıkadıktan sonra tam olarak kurulandığından emin olmadan ayakkabı yada çorap giymeyiniz.

-Ayakkabı tercihinde ayağı sıkmayan ve hava akışı sağlayan bir ayakkabı tercih edilmelidir.

-Naylon çoraplar yerine pamuklu çoraplar tercih etmelisiniz.

-Ayaklarınız uzun süre ayakkabı içinde kalıyorsa, gün sonunda ayaklarınızı tuzu su karışımıyla dinlendirin.

-Günlük olarak çorapların değiştirilmesi gerekmektedir.

-Tırnak bakımını aksatmadan uygulamanız gerekmektedir.

-Ayakta kaşıntı yapan mantar için bilinçsizce ilaçlar kullanmamalı ve mantarı kaşımamalısınız.