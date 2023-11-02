Ayak mantarı nasıl geçer? Gizlice hastalık sinsi sinsi ilerliyor: beklentileri aşan sır şu şekilde

Ayak Mantarı Nasıl Geçer? Nemli ve sıcak yerleri seven mantar oluşturan mikroorganizmalar için, ayakkabıların içi bulunmaz bir dünyadır.

Aşırı terleyen ayaklar, her gün aynı ayakkabı giyilerek ayakkabı içinin nemli kalması, ayağın ıslakken giyilerek ayakkabının içinin ıslatılması, mantar üremesi için harika ortamlardır. Mantarın bulaşıcı olduğu unutulmamalıdır. Mantar hastalığı bulunan yüzeylere temas etmek veya birinin eşyasını kullanmak, bulaşarak hastalanmanıza sebep olur. Halı, duş, yüzme havuzları, hamam gibi yerlerde sık sık karşılaşılan bir durumdur. Ayakta kaşıntı, zaman zaman kızarıklık, bazen de beyaz lekeler, pul pul dökülmeler, çatlaklar, küçük su kabarcıkları şeklinde görülür. Genelde parmak aralarından başlayarak ayağa yayılır.

Ayak Mantarı Neden Olur?

Pamuklu çorap giyerek ayakkabı kullanmak ya da yerlere basmak bir çözüm olabilir. Ayrıca çorapları yüksek derecede makinede yıkamak, her gün değiştirmek ise hijyen açısından önemlidir. Ayrıca uzun süre çorapla kalmamak ve ayakların hava almasını sağlamak gerekir. Mantar enfeksiyonlarını geçirmek için bir çok medikal krem ve ağızdan alınan ilaçlar vardır. Doktor tavsiyesi ile kullanılan ilaçların yerini çok ilerlememiş mantar türlerine yapılacak bitkisel kürlerde kısa sürede iyileştirici etki sağlayacaktır. Şimdi sizlere ayak mantarı nasıl geçer, ayak mantarına ne iyi gelir sorusuna cevap vermek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ayak Mantarı İçin Etkili Bakım Önerileri

Aynısafa bitkisi diğer adıyla portakal nergisi ayak mantarını yok eden doğal bitkisel yoldur. Bir litre kaynayan suya bir avuç portakal nergisi atılarak 10 dakika daha kaynatılır. Altı kapatılarak demlenmesi sağlanır. Su ılındıktan sonra içindeki bitki süzülerek bir leğene dökülür. Ayaklarınızın üstüne gelecek kadar ılık su ilave edilir. 20 dakika ayaklarınızı bu suyun içinde bekletin. İşlem bitince durulanmadan hava ile kuruması sağlanmalıdır. Mantar geçinceye kadar her gün uygulanmalıdır.

Civanperçemi otu ise çok kuvvetli bir mantar giderci olup, kullanımı biraz farklıdır. 1 bardak su ile uygun miktarda civanperçemi otu ile karıştırılarak hamur hale getirilir. Mantar olan yerlere konularak tülbent ile sarılır. 2 gün uygulayıp 1 gün boş geçmek suretiyle mantardan kurtuluncaya kullanılmalıdır. Etkisini çok çabuk gösterecektir.

Sarımsağın bilinen antiseptik ve anti bakteriyel özelliği mantarlar üzerinde de etkisini gösterir. Ayağınızdaki mantarın oluştuğu alanın büyüklüğüne göre sarımsağı az tuzla havanda dövülür. Cam bir kavanoza az bir alkol koyarak sarımsaklar eklenir. Alkol yoksa sadece sarımsakları koyup kapağını kapatıp bekleyin. Arada bir sallayarak 3-4 saat kadar suyunun çıktığını gözlemleyin. Çıkan sıvı bir pamuğa emdirilerek ayak mantarı olan bölgenin üzerine konur. Uygulanmadan önce ayaklar mutlaka yıkanmalıdır. En çok 3 saat bekledikten sonra ılık su ile ve sabun ile temizlenmelidir. Yaklaşık 15 gün kullanımla kesin çözüme ulaşırsınız.

Karbonatın derinlemesine temizlik yapıp, bakterilerden arındırdığı bilinmektedir. Bir tatlı kaşığı karbonatı su ile krem kıvamına getirerek mantarın üzerine sürülür. Karışım kuruduktan sonra dökülür. Sonra tekrar bir kat daha sürülür. Günlük olarak 2 kat halinde tekrar edilir. Kısa zamanda mantarı kökünden kurutur.

Diğer karbonatlı karışım ise 2 litre ılık suya 2 çorba kaşığı karbonat konularak ayaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık 20 dakika tutmanızla olur. 10 gün kadar tekrar edilir. Uygulamadan sonra ayak mutlaka kurutulmalıdır.

Cildi iyileştirmek için kullanılan çay ağacı yağı da mantara da iyi geldiği bilinmektedir. 2 litre suya 35 – 40 damla yağdan damlatılır. Bu suda ayaklarınızı 10 dakika bekletin. Ardından iyice kurulayın. Mantar olan yerlerin üzerine 1-2 damla çay ağacı damlatın ve biraz emilmesini bekleyin.

Bir çok derde deva kekik yağı ise ayak mantarı için kesin çözümdür. 2 damla kekik yağı ve 2 damla zeytinyağı karıştırılarak mantarın üzerine sürülür. 30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulanır. Günde iki defa mantar geçinceye kadar uygulanır.

Ayak mantarına iyileştiren diğer bir formül ise kınayla yapılır. Gelinlere adet üzere yakılan kına; bir litre suya beş tatlı kaşığı eklenerek kaynatılır. Ilık hale gelince ayak bu suyla yıkanır. İşlem bitince iyice temizlenip kurulanır. Bu küre en az bir ay devam edilir.

Diğer kınayla yapılan karışım ise birer tatlı kaşığı şap ile zeytinyağını, iki çorba kaşığı kınayı karıştırıp mantarların üzerine sürün. Gazlı bez ve mutfakta kullandığınız streç film ile sarıp üzerine çorap giyip, gece karışım ile birlikte uyuyun. Sabah ılık su ile yıkayıp kurulayın. Gün içinde ayağın nemin, çekmesi için talk pudrası sürün.

2 litre ılık suya 500 ml elma sirkesi koyarak ayaklarınızı 20 dakika beklettikten sonra kurulayın. Sabah akşam uygulama yeterli olacaktır. Elma sirkesinin dezenfektan etkisi sayesinde mantar enfeksiyonunun kolaylıkla üstesinden gelecektir. İçine kıracağınız 5-6 asprin ise elma sirkesiyle reaksiyona girerek etkinsi arttıracaktır.

Tek başına kullanacağınız aloe vera jeli ise şaşırtıcı etkisini hızla gösterecektir. Cilt için birçok kusura iyi gelmesi, anti bakteriyel özelliği sayesinde ister evde bitkisinden hemen elde edin ister piyasadan hazır olarak alın, elinizin altında bulunası gerekir.

Zeytin yaprağı ekstresini doğrudan mantarın üzerine bir pamukla tatbik etmek gerekir. Zeytin ağaçları kendini zararlılardan korumak için kendi kendine antibiyotik üretir. Bu mucize ağacın yaprağından oluşan ekstre ise mantarı kolayca bertaraf eder.

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