Ayak kokusunu gideren 10 yöntem

Yıkama suyuna birkaç damla sirke damlatın. Sorunu azaltmak için ayaklarınızı haftada bir iki kere sirkeye de sokabilirsiniz. Sirke kürünü günün sonunda yapmak daha etkili olacaktır.

Daha ulaşılabilir olan tuzun gözenek açıcı etkisinden yararlanabilir ve daha ferah ayaklara sahip olabilirsiniz.

1-Ayaklarınızı çaya sokabilirsiniz. Siyah çay en iyisi olsa da yeşil çay da işe yarar.

2-Ayaklarınızı yıkarken masaj yapın. Suya sokmanın yanı sıra, ayak kokusu sorununu azaltmak için onları ovalayabilirsiniz. Zencefil, turp ve limonun hepsiyle ayağınızı ovalayıp tamamen temizleyebilirsiniz.

3-Aynı ayakkabıyı art arda 3 gün giymeyin. Çünkü bu, sorunu kötüleştirir. Giydiğiniz ayakkabıları düzenli olarak değiştirin ki her giydiğinizde kurumuş olsunlar.

4-Spor ve topuklu ayakkabıları çorapsız giymek teri tutmalarına yol açar. Eğer çorap giyerseniz bu görevi ayakkabınız değil çorabınız üstlenecektir.

5-Ayak losyonları kullanın. Marketlerde satılan bir ayak losyonunu ayaklarınızda düzenli olarak kullandığınızda sorun hızlı bir şekilde geçer.

6-Çinko alımına özen gösterin. Çinko eksikliği ayak kokusu sorunu yaşayanların ortak problemidir. Bir tahlil yaptırmak iyi olabilir.

7-Bakteri giderici sabunlar tercih edin. Bileşenleri sayesinde bu sabunlar ayağı daha uzun süre dezenfekte eder.

8-Ayak losyonları kullanın. Marketlerde satılan bir ayak losyonunu ayaklarınızda düzenli olarak kullandığınızda sorun hızlı bir şekilde geçer.

9-Çinko alımına özen gösterin. Çinko eksikliği ayak kokusu sorunu yaşayanların ortak problemidir. Bir tahlil yaptırmak iyi olabilir.

10-Bakteri giderici sabunlar tercih edin. Bileşenleri sayesinde bu sabunlar ayağı daha uzun süre dezenfekte eder.