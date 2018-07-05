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Ayak bileği burkulmasına dikkat!

Ayak bileğinin burkulma dereceleri nedir? Ayak bileğinin burkulmalarının belirtileri nelerdir?Ayak bileği burkulması neticesinde hangi bölüme gitmek gerekir?

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:51
Ayak bileği burkulmasına dikkat!

Ayak bileği burkulması sonucunda ayak bileği eklemi etrafındaki bağ doku zarar görür. Bağ doku, eklemde bir kemiği diğer kemiğe bağlayan lif dokusudur. Ayak burkulmasında tedaviler bağ dokunun iyileştirilmesine yöneliktir.

AYAK BİLEĞİ BURKULMASININ DERECELERİ

Ayak bileği burkulması üç dereceye ayrılmıştır.

1.Derece

Birinci derece burkulmalar, hafif olan ve bilekteki bağın fazla gerilmesi sonucu meydana gelen burkulmalardır. Ayak bileği etrafında az bir şişme, morluk ve ağrı olabilir. Birinci derece burkulmalarda az da olsa ayağın üzerine basılabilir.

2.Derece

İkinci derece burkulmalar orta dereceli burkulmalardır. Bağın fazla gerilmesi ve kısmen yırtılması sonucu ortaya çıkar. Ayak bileği etrafında orta dereceli şişme, morluk ve ağrı olabilir. Ayak üzerine basmakta zorluk çekilebilir.

3.Derece

Üçüncü derece burkulmalar ciddi burkulmalardır ve bağın tamamen yırtılması sonucu oluşur. Ayak bileği etrafında görülen şişme, morluk ve ağrı genellikle ciddi seviyededir. Ayak üzerine aşırı ağrı hissetmeden basmak mümkün değildir.

AYAK BİLEĞİ BURKULMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayak bileği burkulmalarının belirtileri burkulmanın derecesine bağlı olarak değişir. Ayak bileği burkulmalarının bazı belirtileri şunlardır:

Ağrı

Şişme

Morarma

Rahat hareket edememe

Ayak üzerine basmakta zorluk çekme

Kaza anında patlama veya yırtılma sesi duyulması

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI SONUCU HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Fizik tedavi ya da ortopedi bölümüne gidebilirsiniz.

Doktorunuz şikâyetlerinizi sorup sizi muayene edecektir. Ayrıca hastalık geçmişinizi ve ayak bileğinizi nasıl incittiğinizi tam olarak anlatmanızı isteyecektir.

Doktorunuz ayak bileği etrafında herhangi şişme, ağrı veya morarma olup olmadığını kontrol edebilir. Bununla birlikte ayak bileğinizi ne kadar hareket ettirebildiğinizi ve ayağınızın üzerine basıp basamadığınızı muayene edebilir.

Doktorunuz burkulmanın ciddi olduğunu düşünüyorsa daha özel bir tedaviye ihtiyaç duyacağınız için ayak bileğinizin röntgen filmini çekmenizi isteyebilir. Genellikle röntgen filmi şu durumlarda istenir:

Ayağınızın üstüne basamıyorsanız

Ayağınızda kırık olup olmadığını anlamak için doktorunuz izden röntgen filmi isteyebilir.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 19:51
  1. Ağrı
  2. ayak bileği
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  4. Ayak burkulmaları
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