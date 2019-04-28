Ayağının üzerinden otomobil geçen genç kız yaralandı Adıyaman’da, ayağının üzerinden otomobil lastiğinin geçmesi sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da, ayağının üzerinden otomobil lastiğinin geçmesi sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karacaoğlan İlköğretim okulu yakınlarında yolda yürüyen Suriyeli Hele Emin isimli genç kızın sağ ayağının üzerinden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil lastiği geçti. Meydana gelen olayda ayağından yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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