Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi, hava ambulansıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Üner (54), domates tarlasında çalışırken ayağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, Üner'i Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağ ayağı dizinden kopan Üner, ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde incelemede bulundu.





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