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Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendine ait tarlasında çalışan ve ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendine ait tarlasında çalışan ve ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait bahçede çalışma yapan S.Y. isimli bir çiftçi, bir anlık dalgınlığı sonucu çapa makinesine sağ ayağını kaptırdı. Çapa makinesine ayağını kaptıran S.Y.’nin ayağı parçalanarak ağır şekilde yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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