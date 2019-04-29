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Ayağını çapa makinasına kaptıran şahıs öldü

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde tarlasında çapa makinası ile çalışan şahıs biranlık dalğınlığının kurbanı oldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:06
Ayağını çapa makinasına kaptıran şahıs öldü

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde tarlasında çapa makinası ile çalışan şahıs biranlık dalğınlığının kurbanı oldu.


Ortaköy İlçesi’ne bağlı İncesu köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, kendisine ait tarlada çapa makinası ile çalışan S.Ö. (54) adlı şahıs, çapa makinasına ayaklarını kaptırması sonucunda ağır yaralandı. Bacakları ile kasık bölgesinde derin kesikler oluşan şahıs olay sonrası bağırarak yardım istedi. Talihsiz adamın feryatlarını duyan kişiler tarafından kurtarılarak Ortaköy devlet Hastanesi’ne götürülen S.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam ettiği için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan S.Ö. hayatını kaybetti.


Olaydan sonra Cumhuriyet savcısının talimatı ile başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:06
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