Ayağına olta ipi dolanan ördeği itfaiye kurtardı

Ayağına olta ipi dolanan ördeği itfaiye kurtardı02 Ocak 2019 Çarşamba 18:02
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, nehirde ayağına olta ipi dolanması nedeniyle mahsur kalan ördek itfaiye ekibince kurtarıldı.
Dicle Nehri'nde hareketsiz şekilde duran ördeği gören vatandaşlar hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı, ancak kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibince kurtarılan ördek, tedavisi için veterinere götürüldü.
Veteriner hekim tarafından tedavi edilen ördek, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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