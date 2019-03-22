Ayağına ip dolanan kırlangıç itfaiye tarafından kurtarıldı Kilis’te ayağına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis’te ayağına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 20 Temmuz Sokak’ta bir evin üçüncü katında ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye Veterineri tarafından tedavisi yapılan kırlangıcın ayağının kırıldığı, göğsünde çırpınma sonucu yaralanma olduğu belirlendi. Kırlangıcın tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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