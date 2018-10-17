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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar.

Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar."

(Enfal Suresi, ayet: 73)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Ayağına batan dikenin verdiği acı da dâhil olmak üzere Müslümanın başına gelen her türlü yorgunluk, hastalık, tasa, keder ve üzüntüyü, Allah müminin hatalarını mağfiret etmeye vesile kılar.”

(Buhari Merda 1;Müslim Birr 49)

 
 
(Buhâri, Merdâ 1; Müslim, Birr 49)
 
Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 07:47
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. yardımcı
  3. fitne
  4. fesat
  5. hastalık
  6. bulaşıcı hastalıklar
  7. yorgunluk
  8. keder
  9. sıkıntı
  10. mağfiret

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