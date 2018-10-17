Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar.

Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar."

(Enfal Suresi, ayet: 73) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)