Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı Amasya’nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeğin imdadına Suluova Belediyesi ekipleri yetişti. Vatandaşların durumu belediye hayvan barınağı yetkililerine bildirmesinin üzerine gelen ekipler köpeği uyuşturduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin ayağındaki zinciri ispiralle keserek hayvanı kurtardı.

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