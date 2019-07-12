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Ayağı kopan ve ayağından yaralı iki leylek tedavi altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir ayağı kopmuş ve bir ayağı da yaralı halde bulunan biri yavru 2 leylek tedavi altına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Ayağı kopan ve ayağından yaralı iki leylek tedavi altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir ayağı kopmuş ve bir ayağı da yaralı halde bulunan biri yavru 2 leylek tedavi altına alındı.


Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından kahvehane bahçesinde bulunan bir ayağı kesik yavru leylek, ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.


Yaralı leyleği milli parklar ekiplerine teslim eden Musa Uluğ, “Kahvehaneye gittiğimde bahçesinde buldum bu yavru leyleği. Oraya düşmüş ve ayağı kesik halde duruyordu. Sanıyorum elektrik tellerine takıldığından kaynaklanmış. O yüzden, buradaki Leylekler Tepesi’nde bulunan elektrik tellerinin yer altına alınması gerekiyor. Leylekler ayrıca, burada balya iplerini getirip yuvalarına bunları sardığı için ayakları takılıp kesilebiliyor. Geçen sene bu durumda olan üç yavru leyleği kurtarmıştık” diye konuştu.


Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ise, Beyşehir Gölü Milli Parkı’na komşu olan Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde leyleklerin ilkbahar ve yaz dönemini geçirdiği Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinin bulunduğunu belirterek, buradaki yuvalarda kalan leylekler ile yavrularının zaman zaman çeşitli sebeplerle yaralanabildiğini söyledi. Adaköy’deki Leylekler Tepesi’nde bir süre önce dünyaya gözlerini açan yavru leyleklerin özellikle uçma evresinde elektrik tellerine çarpma ya da başka sebeplerle ayaklarının kopması ve zarar görmesi gibi durumların yaşanabildiğini belirten Şener, bu durumla karşılaşan leyleklerin duyarlı insanlar tarafından tesadüfen bulunarak kendilerine getirilip teslim edildiğini kaydetti.


Şener, “Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize teslim edilen bu yaralı durumdaki leyleklerimize sahip çıkarak hemen koruma altına alıyoruz ve tedavilerinin yapılması için Konya’daki Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine gönderiyoruz. Bu leylekler, buradaki tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır” dedi.


Öte yandan, Beyşehir Esentepe Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından sol ayağı kopmuş olarak bulunan bir leylek de Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ayağına ilk müdahalesi yapılan leyleğin Konya’daki Hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:41
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