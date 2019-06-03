Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen ve ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşen ve bu sırada ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı. Demirkazık Dağı Cinbar Vadisi'nde grupla tırmanış yapan Özer Özmen (36) dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan Özmen'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaralı dağcı, sedyeyle bulunduğu bölgeden alınarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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