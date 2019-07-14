Ayağı kayınca akıntıya kapılan genç boğuldu Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin içindeki bir taşın üzerinde dururken ayağı kayınca akıntıya kapılarak boğulan gencin cesedine ulaşıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin içindeki bir taşın üzerinde dururken ayağı kayınca akıntıya kapılan genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Yunus Ağırbaş (21) ve iki arkadaşı piknik yapmak için Ongözlü Köprü yakınlarına gitti. Bir süre sonra suya giren arkadaşlardan Ağırbaş, bir taşın üzerinde durmaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Ağırbaş, ayağı kayınca akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Ağırbaş'ın cesedine ulaşıldı. Ağırbaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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