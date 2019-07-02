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Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor

Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri 700 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak- 2,5 saatlik görüntülerin yer aldığı 3 kasetin 2 milyon dolara satılabileceği belirtiliyor

02 Temmuz 2019 Salı 19:37
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor

NEW YORK (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntülerinin yer aldığı 3 kaset, açık artırmayla satılacak.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

Bugüne kadar korunan 2,5 saatlik görüntülerin yer aldığı 3 kaset için açılış fiyatı 700 bin dolar olarak belirlendi.

Kasetlerin 2 milyon dolara alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor.

Söz konusu görüntülerin yer aldığı kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle 217 dolar 77 cente satılmıştı.

NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay'a ayak basılmasının 40. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:37
  1. Ay
  2. NASA

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