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Ay-yıldızın altında dua buluşması

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğünce organize edilen Kadir Gecesi özel programına binlerce Canikli katılarak aynı secdede buluştu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
Ay-yıldızın altında dua buluşması

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğünce organize edilen Kadir Gecesi özel programına binlerce Canikli katılarak aynı secdede buluştu.


Canik Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Seccadenle Gel Kadir Gecesi Özel Programı” binlerce vatandaşı bir araya getirdi.Kadir Gecesi’nde binlerce kişi Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği programda bir araya gelerek ay-yıldızın gölgesi altında buluştu.


Yatsı ve teravih namazlarının kılındığı, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin gerçekleştirildiği, ellerin tüm mazlumlar için semaya açıldığı, Sakal-ı Şerif ziyaretiyle taçlanan gecede binlerce kişi Kadir Gecesi’nin manevi iklimini hep birlikte yaşadı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve İlçe yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve İlçe Yönetimi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan ve yönetimleri, Canik Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce kadın ve erkek Canikli vatandaşların katıldığı program Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi’nin sohbetiyle başladı. Ardından Eski Sanayii Camisi İmam Hatibi Aydın Yeşil ve binlerce cemaat eşliğinde yatsı ve teravih namazları kılınarak hep bir ağızdan dualar edildi.



Başkan Sandıkçı: “Rabb’im birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin”


Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nı dolduran vatandaşlara seslenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Manevi hazzın doruğa ulaştığı böylesi anlamlı bir gecede aynı secdeye baş eğen tüm kardeşlerime selam olsun. Rabb’im birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaştık Elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabb’imize hamdüsenada bulunuyor, onun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selamda bulunuyoruz. Rabb’im; ‘Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır’ Hadis-i Şerifine mazhar olmamızı lütfeylesin. Rabb’imiz, Kadir Gecesi’nin ve bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin.Bayram sabahına hayırlar içerisinde, sevdiklerimizle beraber ulaşmayı güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin. Kadir Gecenizi tebrik ediyor, Milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum” dedi.


Gecede söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Gecelerin sultanı Kadir Gecesi’nde binlerce hemşehrimizle bizleri buluşturduğu ve bu geceyi ruhuna uygun bir şekilde yaşamamıza vesile olduğu için Canik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayımızı gerçekten huzurlu geçirdik. Bu ayı huzurlu bir şekilde geçirmemizi sağlayan güvenlik güçlerimize askerimize polisimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu gece hepimiz için günahlarımızdan arınmamıza vesile olur inşallah" diyerek alanı dolduran vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.


Belediye tarafından ücretsiz ikramların yapıldığı programda, Kalkancı Kuran Kursu öğrencisi Kur’an-ı Kerim okuma yarışması Türkiye birincisi hafız Mustafa Öztürk, Canik Müftülüğü Murakıbı Ethem Aydın, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Hafız Mustafa Özyılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleri meydanı dolduran vatandaşların gönüllerini şenlendirdi.


Programın sonunda alana getirilen Hazreti Peygamber’in Sakal-ı Şerif’i büyük ilgi gördü ve bu büyük buluşma salavatı şerifler eşliğinde sonlandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
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