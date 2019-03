Ay yıldız Bilecik’e çok yakıştı

Bilecik Belediyesi tarafından şehir estetiğine değer katacak olan ay yıldızlı bayrak kentin hakim noktasına yerleştirildi.

Milli ve manevi değerler ile tarihten miras kalan simgeleri kentin birçok noktasına işleyen Bilecik Belediyesi tarafından yeni bir çalışmaya imza atıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada; Bilecik Belediyesi tarafından bizi biz yapan değerlerin şehrin belirli noktalarında işlediklerini belirtti. Can, “Bilecik Belediyesi olarak Osmanlı Arması’ndan Şehit Asker Anıtı’na; Kayı Boyu Anıtı’ndan15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’na, Şampiyon Tepe’den Yükselen Türkiye Cumhuriyeti anıtına kadar birçok önemli çalışmayı şu ana kadar gerçekleştirdik. Hepsi de milletimiz tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Her zaman söylediğimiz gibi şehirler, simgeleri ve değerleriyle tanınıyor ve biliniyor. Yapılan her bir anıt ve çalışma ilimize gelen misafirlerimizin fotoğraf karesine giren güzel çalışmalar. 1 milyon 500 bin turist hedefi olan Bilecik’imizde bu kez şehrimizin hakim bir noktasında devasa büyüklükte Türk Bayrağımızı işledik. Işıklandırması ve diğer peyzaj çalışmalarıyla güzel bir eser oldu” dedi.

“Anıtlarımızda milliyetçiliğimiz ile birlikte milli ve manevi değerlerimizi işliyoruz”

Türk Bayrağının her zaman en iyi yerlerde en iyi şekilde görülmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can son olarak, “Anıtlarımızda milliyetçiliğimiz ile birlikte milli ve manevi değerlerimizi işliyoruz. Bilecik; Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele döneminde başlatmış olduğu kurtuluş hareketinin de önemli noktalarından birisi. Dolayısıyla bu çalışmamızla, varlığımızın en büyük göstergesi olan Türk Bayrağını büyük bir onur ve gurur ile işledik” şeklinde konuştu.