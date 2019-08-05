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Ay: “Kurbanlık hayvanlar kesimhanelerde kesilmeli”

SAMSUN (İHA) – Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, kurbanlık hayvanın insanların geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi gerektiğini belirterek, “Kurbanların kombina, kesimhane ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir” dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:40
Ay: “Kurbanlık hayvanlar kesimhanelerde kesilmeli”

SAMSUN (İHA) – Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, kurbanlık hayvanın insanların geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi gerektiğini belirterek, “Kurbanların kombina, kesimhane ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir” dedi.


Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanların eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülerek kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde, usulüne uygun olarak keskin bıçakla kesilmesi gerektiğini söyledi.


Kurbanın kesildikten sonra iç organlarının dikkatli bir şekilde çıkarılması ve normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Ay, “Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Kesilen hayvanın karkas etinde ve iç organlarında şüpheli bir durumla karşılaşıldığında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine başvurulmalıdır” dedi.



“Rastgele etrafa atılan atık ve artıklar çevreyi kirletmekte”


Kurbanlık hayvanın insanların geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ay, “Kurbanların kombina, kesimhane ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemeli ve derin çukurlar açarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atık ve artıklar, hem çevreyi kirletmekte, insanları rahatsız etmekte ve hemde biz Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:40
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