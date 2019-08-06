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Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:53
Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Olay, Gölbaşı Malatya Karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Öztürk yönetimindeki02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyona seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.


Kamyonun dorsesinde başlayan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun içindeki ay çekirdekleri kullanılmaz hale gelirken ve kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:53
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