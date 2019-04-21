Axis İstanbul'dan 23 Nisan'a özel eğlence paketi
Axis İstanbul AVM'den 23 Nisan'da 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, 50 puan değerinde hediyenin sahibi olacak21 Nisan 2019 Pazar 11:31
İSTANBUL (AA) - Axis İstanbul AVM'de 15 Ekim'e kadar sürecek Hediye Dükkanı kampanyası kapsamında, 23 Nisan’da çocuklar için eğlence paketi hazırlandı.
Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Axis İstanbul AVM'den 23 Nisan'da 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, 50 puan değerinde eğlence dolu hediyenin sahibi olacak.
Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu alışveriş merkezinde, ziyaretçiler topladıkları puanları top havuzu, çarpışan araba ve video oyunlarında kullanabilecek.
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