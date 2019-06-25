Axess Mobil'den 7’de 7 kampanyası ile 200 TL chip-para Kampanya şartını 31 Temmuz'a kadar yerine getiren Axessliler toplamda 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalayacak

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil, giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor. Akbank açıklamasına göre, Türkiye'nin "kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel" kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması "Axess Mobil", Axess kart sahiplerini bugünden başlayarak 1 Temmuz'a kadar, 7 gün boyunca her gün Axess Mobil’de 7’de 7 moduna eklenecek günün kampanyasına katılmaya çağırıyor. Birbirinden kazançlı bu kampanyalara 1 hafta boyunca katılarak her bir kampanyanın şartını 31 Temmuz’a kadar yerine getiren Axessliler toplamda 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalıyor. "Axess’le kazanmamak imkansız" sloganıyla Axess Mobil uygulamasında giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.



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