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AXA Sigorta Kupa Volley: VakıfBank 3 - Beşiktaş 0

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

22 Mart 2019 Cuma 16:42
AXA Sigorta Kupa Volley: VakıfBank 3 - Beşiktaş 0

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


VakıfBank:Cansu xx, Robinson xx, Chiara xx, Ebrar xx, Zehra xx, (Ayça xx, Sloetjes xx, Buket xx, Tuğba xx, Gizem xx, Derya xx,)


Beşiktaş:Arelya xx, Olesia xx, Mia Jerkov xx, Merve xx, Fatma xx (Pınar xx, Tuğçe xx, Rida xx,Zeynep xx)


Setler: 25-22, 25-20, 25-13


Süre: 79 dakika (24, 29, 26)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:42
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