AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley: Halkbank: 1 - Fenerbahçe: 3 Malatya’da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank’ı 25-19, 23-25, 26-28 ve 24-26 setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Malatya’da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank’ı 25-19, 23-25, 26-28 ve 24-26 setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.



Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

Halkbank: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

Süre: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

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