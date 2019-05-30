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Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkeyi seçimlere kadar yönetecek başbakanın Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein olduğunu açıkladı

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:37
Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, basına yaptığı açıklamada, mecliste yapılan oylamayla başbakan ve hükümetinin düşürüldüğünü anımsatarak, anayasaya göre yeni başbakanı belirlemesi gerektiğini, son günlerde yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkenin uluslararası camiada itibarını koruyarak seçimlere götürecek yeni ismi belirlediğini söyledi.

Van der Bellen, "Dr. Brigitte Bierlein'ı tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum, kendisi önümüzdeki günlerde Avusturya'nın başbakanı olarak göreve başlayacak." dedi.

Ülkeyi hem içeride hem de dışarıda en iyi şekilde temsil edecek, anayasaya uygun isim arayışında olduğuna dikkati çeken Van der Bellen, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın bu görev için en uygun aday olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein'ın en kısa sürede kuracağı yeni hükümetin, herkesin güven duyacağı önemli uzman ve diplomatlardan oluşacağına kuşku duymadığının altını çizdi.

- Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı Bierlein oldu

Avusturya'nın ilk kadın başbakanı olan Bierlein, Van der Bellen'e teşekkürlerini bildirerek, yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması için çalışacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı için eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Clemens Jabloner'un, Dışişleri Bakanlığı için de Alexander Schallenberg'in görevlendirileceğini açıklayan Bierlein, kabinenin diğer isimlerinin en kısa sürede belirlenerek, kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Başbakanın, bakanlar kurulunun diğer isimlerini de belirlemesinin ardından geçici hükümet yemin ederek görevine başlayacak.

Avusturya ulusal meclisinde yapılan güven oylaması sonucunda Başbakan Sebastian Kurz ve hükümeti, güven oyu alamayarak düşmüştü.

Avusturya'da iki hafta önce aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.













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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:37
  1. Alexander Van der Bellen
  2. Avusturya’yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
  3. Brigitte Bierlein

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