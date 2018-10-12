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Avusturyalılar aşırı sağcı hükümete karşı Viyana'da sokağa döküldü

Viyana'da yürüyen binlerce protestocu göçmenlere destek verdi, 'Nazilere hayır' pankartları açtı.

12 Ekim 2018 Cuma 08:24
Avusturyalılar aşırı sağcı hükümete karşı Viyana'da sokağa döküldü

Avusturya'nın başkenti Viyana’da 10 bine yakın  gösterici, aşırı sağcı hükümetin ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarını protesto etti. Viyana Belediyesi önünde toplanan göstericiler, 'özgür basın', 'Nazilere hayır', 'birlikte daha güçlüyüz' yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, protestocular şehrin  işlek caddelerini trafiğe kapatarak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün  ardından Viyana Şehir Kütüphanesi önüne ulaştı.

Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazarın konuşma yaptığı eylemde,  Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon  hükümetinin, Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı politikalarının yanı sıra kimi  medya kuruluşlarına yönelik sansür girişimine tepki gösterildi.

Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Isolde Charim, burada yaptığı  konuşmada,  basın özgürlüğü gibi temel haklara saldıran hükümete karşı durmak  için gösteriye katıldığını söyledi.

Charim, İçişleri Bakanı Herbert Kickl'i eleştirerek, bakanın bağımlı  bir basın oluşturmak istediğini ifade etti.

Basının değil, aşırı sağcı hükümetin kontrol edilmesi gerektiğini  vurgulayan Charim, "Güçsüzler değil, gücü elinde tutanlar kontrol edilmeli. Bunun  için de özgür basına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yazar Barbara Frischmuth da Avusturya'nın tarihinden öğrendiği en  önemli hususun liberal olmayan demokrasinin gerçek demokrasi olamayacağı gerçeği  olduğunu vurguladı.

"Özgürlüklerimiz ve sosyal adaletin yok edilmesine seyirci kalmayacağız" ifadesini kullanan Frischmuth, hükümetin bütün sorunların kaynağı  olarak göçmenleri gösterdiğini dile getirdi.

Gösteride çeşitli müzik grupları ve sanatçılar sahne aldı.
 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:24
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