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Avusturya’dan Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Bakan Gernot Bluemel, 'Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor' dedi.

17 Nisan 2018 Salı 22:00
Avusturya’dan Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

Son dönemde başbakanlık koltuğuna Sebastian Kurz’un oturmasıyla birlikte Türkiye karşıtı tutumunu sertleştiren Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi.

Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel Türkiye’nin ABüyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bluemel, “Türkiye’nin AB’nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz” dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:00
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