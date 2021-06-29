Avusturya’dan tepki çeken ‘doz’ kararı! Gurbetçiler ayağa kalktı, Türkiye’ye çağrı

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Müslümanlara ve Türklere karşı ırkçılığın tavan yaptığı Avusturya’da aşı ile ilgili alınan karar yankı uyandırdı.

Kovid-19 Avusturya’ya Giriş Genelgesi’ne göre 1 Temmuz 2021 tarihi ve sonrasında yeni kurallar açıklandı. Her zaman test yaptıran ve aşı olanlar için ülkeye girişte belgeleme isteyen Avusturya, ‘iyileşenler ve test yaptıranlar’ için kayıt yaptırma zorunluluğu şartı koydu.

İyileşenler ve test yaptıranlara ülkeye girişte 10 günlük karantina kararı alan Avusturya, aşı olanlara bu zorunluluğu muaf kıldı.

Yapılan duyuruda, ‘Avusturya’ya giriş sırasında, yukarıda aşıları olduktan en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. Tek doz aşılar için bu süre 21 gündür’ ifadeleri kullanıldı.

Bazı gurbetçi vatandaşlar bu kararın 29 Haziran’da yaz mevsiminde aniden yayınlanmasına tepki gösterdi. 1.doz aşıyı olup seyahat edecek vatandaşlar bu kararın 2.doza çıktığını belirtti.

Sosyal medyada Avusturya yönetimine tepkiler yükselirken 1.doz aşıyı olan, başka ülkelere seyahat eden vatandaşlar ve 2.doz gelmeden seyahat planlarını ayarlayan gurbetçi vatandaşlar Türkiye’ye çağrı yaptı.

Bir gurbetçi vatandaş, ‘1.doz aşıyı olduk, iş yerlerimiz bize hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Biletlerimizi ayarladık. Türkiye’ye seyahat edecektik Avusturya böyle yeni bir karar aldı. Şimdi mecbur 2.dozu bekliyoruz. 1.doz aşıyı olan tanıdıklarımızda dönüşte sorun yaşayacaklar. Keşke en baştan açıklasalardı en azından yaz gelmeden herkes 2 doz aşı olurdu. Dönüşte problem yaşamazdık’ dedi.