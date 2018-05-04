Avusturya'dan skandal karar! İnsanlık dışı muamele...

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde iltica başvuruları kabul edilmemiş 405 sığınmacı, bu akşam itibarıyla çeşitli "toplama merkezlerinde" toplanacak.

Açıklama Eyalet Sözcüsü Gottfried Waldhausl'dan geldi.

Gelmeyenlere sağlık hizmeti yok

Waldhausl, eyaletin farklı bölgelerinde oluşturulan merkezlere gelmeyen sığınmacıların başta temel ihtiyaçları olmak üzere sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağını söyledi.

Ayrıca gelmezlerse, geldikleri ülkelere geri dönmeleri için süreç de başlatılacak.

Merkezlerin nerede olduğu paylaşılmayacak

Gottfried Waldhausl, eyalet parlamentosunda kabul edilen yasanın bu uygulamayı hayata geçirmelerine imkan tanıdığını savundu.

Öte yandan gösteri ve protestoların engellenebilmesi için sığınmacı merkezlerinin nerede olduğuyla ilgili bilgi paylaşılmayacak.

Uygulamaya tepki yağdı

Ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları Aşağı Avusturya eyaletinde hayata geçirilen uygulamaya sert tepki gösterdi.

"Utanç duyuyorum"

Sankt Pölten Piskoposluğu Katolik Eğitim Merkezi Başkanı Angela Lahmer-Hackl, uygulamanın aşağılayıcı ve insani değerlere aykırı olduğundan bahsetti.

"Bir Hıristiyan olarak kendi eyaletimde böyle bir uygulamanın hayata geçirilmiş olmasından dolayı utanç duyuyorum."

"İnsanlık dışı"

Hackl, eyalet yönetimine, uygulamanın durdurulması çağrısı yaparak, “İltica bir insan hakkıdır.” dedi.

Çocuklarla ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Kinderfreude Sözcüsü Christian Oxonitsch ise sığınmacıların bir merkezde toplanmasının insanlık dışı bir tutum olduğunu söyledi.

“Bugün Avusturya’da insanlık adına kapkara bir gündür."