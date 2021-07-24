Avusturya'dan İspanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum kesiminden hava yoluyla gelenlere PCR testi zorunluluğu getirildi

Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Kronen Gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşen ya da her iki doz aşısını yaptırmış kişilerin dışında, İspanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum kesiminden hava yoluyla gelenlere yönelik havalimanlarında PCR testi uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Köstinger, söz konusu uygulamanın yalnız hava yoluyla gelenler için olduğunu belirterek, "Kendi turizm sezonumuzun dışarıdan taşınan virüsle zarar görmesini önlemek için elimizden geleni yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir açıklamada bulunmayan Köstinger, test yaptıranların karantinaya girmeyeceğini, sonuca göre hareket edileceğini duyurdu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da havalimanlarında söz konusu turistlik bölgelerden gelenler için ücretsiz PCR testi yapma imkanı sunacaklarını söyledi.

Avusturya'da son 24 saatte 349 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 655 bin 938'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artışla 10 bin 731'e yükseldi.