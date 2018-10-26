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Avusturya'dan çağrı: Suudi Arabistan'a silah satışını durdurun

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Avrupa Birliği'ne Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:10
Avusturya'dan çağrı: Suudi Arabistan'a silah satışını durdurun

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Kaşıkçı cinayeti, Yemen savaşı ve Katar krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan’a karşı ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, "Eğer biz bütün AB olarak Suudi Arabistan’a silah satışını durdursak, söz konusu çatışmaların durdurulmasına da katkı sağlamış oluruz.” ifadesini kullandı.

'Örneği olmayan hukuksuzluk'

Kneissl, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin “çok sarsıcı” ve “örneği olmayan bir hukuksuzluk” olduğuna dikkati çekti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin kapsamlı, güvenilir ve bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini yineleyen Kneissl, Suudi Arabistan’da son iki yılda insan hakları alanında ciddi oranda kötüye gidildiğinin, tutuklu muhalif sayısında büyük bir artış yaşandığının altını çizdi.

Kneissl, ülkesinin Suudi Arabistan’ın 2015’de Yemen’deki savaşa müdahil olmasından itibaren bu ülkeye savaş mühimmatı satmadığını ifade ederek, “AB olarak artık Suudi Arabistan’a karşı ortak bir tutum sergilemek için Yemen savaşı ve Katar krizi bizim için bir neden olmalı. Eğer biz bütün AB olarak Suudi Arabistan’a silah satışını durdursak, söz konusu çatışmaların durdurulmasına da katkı sağlamış oluruz.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:10
  1. Karin Kneissl
  2. Yemen
  3. Suudi Arabistan

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