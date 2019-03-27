Avusturya’daki Türk Şehitliği'nde tören

VİYANA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilere ilişkin "İki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz bir gündem üzerinden değil de olumlu bir gündem üzerinden ilerlemesini tercih ederiz ama artan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının maalesef Avusturyalı bazı siyasileri tesiri altına aldığını üzülerek kaygıyla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya’nın Slovenya sınırında yer alan Mogersdorf kasabasında, 1664 yılında meydana gelen Raab Suyu Savaşı'nın 350. yılı anısına 2015 yılında TİKA tarafından inşa edilen Türk Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşan Kıran, İslam inancında şehitlerin ölümsüz olarak kabul edildiğini belirterek, 1664 yılında yaşanan Raab Suyu Savaşı’nda şehit düşen askerlerin, kahramanlıklarıyla Türk milletinin aziz hatıralarında yaşamaya devam ettiğini söyledi.

- Türkiye ve Avusturya arasında dostluk vurgusu

Kıran, “Aziz şehitlerimizin hatırasını yad ederken, onların kahramanlıkları ve mücadelelerinden aldığımız mesaj nettir. Bu da Türkiye ve Avusturya arasındaki dostluk, kardeşliktir ve bu ilişkilerin geleceğine olan inançtır.” değerlendirmesinde bulundu.



İki ülkeyi birbirine bağlayan çok çeşitli hususlar olduğunu kaydeden Kıran, Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin muhafaza edilmesi için dostluk zeminin her zaman güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.



Kıran, Avusturya’da yaşamını sürdüren Türk toplumunun, barış ve birlikte yaşama önemli katkılar sağladığının altını çizerek, “Şehitlerimizin aziz hatıraları anısına inşa ettiğimiz bu anıtı da Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin, dostluğunun kalıcı bir nişanesi olarak kabul ediyoruz.” görüşünü paylaştı.

Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'ın yanı sıra Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül, Türkiye’nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Burgenland Eyalet Meclis Başkanı Verena Dunst ve Mogersdorf Belediye Başkanı Josef Korpisch’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



- "Yabancı ve İslam düşmanlığı tehdidi"

Törenin ardından Avusturya’daki temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıran, 300 bine yakın Türk asıllı vatandaşın bu ülkeye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kıran, Sembol Yasası, çifte vatandaşlık sorunu, artan yabancı ve İslam düşmanlığının buradaki Türk toplumunu çok ciddi bir şekilde tehdit ettiğini ve bunu her fırsatta Avusturyalı temsilcilere ilettiklerini aktardı.

- 2021 Kültür yılı

Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Johannes Peterlik ile yaptığı görüşmeye de değinen Kıran, “İki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz bir gündem üzerinden değil de olumlu bir gündem üzerinden ilerlemesini tercih ederiz ama artan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının maalesef Avusturyalı bazı siyasileri esir aldığını, tesiri altına aldığını üzülerek kaygıyla takip ediyoruz. Bu kaygılarımızı Peterlik ile paylaştık.” şeklinde konuştu.

Kıran, iki ülke arasında 2021 yılında kutlanması kararlaştırılan kültür yılı ortak çalışma grubunun açılışını gerçekleştirdiklerini, kültür yılı etkinliklerine ilişkin sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve çeşitli kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini anlattı.