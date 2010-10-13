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Avusturya’daki seçimlerde de ırkçılık patlama yaptı

Avrupa’nın tamamında görülen “ırkçı ve İslam düşmanı” oylardaki artış, Avusturya’da da yaşandı. Pazar günü Viyana’da yapılan seçimlerde, seçim çalışması esnasında, Müslümanları tahkir eden karikatürler ve “Viyanalı kanı için daha fazla cesaret, fazla yabancı unsur kimseye yarar getirmez” gibi faşizan sloganlar kullanan FPÖ, patlama yaptı ve oylarını artıran tek parti olarak seçimlerin galibi oldu. 2008’de ölen ırkçı Jörg Haider’in kurduğu FPÖ, seçimlerde 2. oldu.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Avusturya’daki seçimlerde de ırkçılık patlama yaptı

HOLLANDA’DA OLDUĞU GİBİ BURADA DA FAŞİSTLER İKTİDARA GELEBİLİR

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan eyalet meclisi seçimlerinden oylarını ciddi oranda artırarak çıkan FPÖ’nün lideri Strache ise, Viyana’nın mavi (FPÖ’nün simgesi olan renk) bir mucize yaşadığını söyledi. 2008’de ölen faşist Jörg Haider’in hırslı halefi, muhafazakarlığı ile bilinen Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) elinden ikinciliği alırken, FPÖ seçilen meclise oylarını artırarak giren tek parti olduklarını söyledi. Öte yandan Türklere ve ülkedeki diğer göçmenlere karşı ılımlı politikaları ile bilinen Sosyal-Demokratlar (SPÖ) sandıktan birinci parti olarak çıkmayı yeniden başardı ancak mutlak çoğunluğu kaybettikleri için Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl’un (61) bir koalisyon ortağı arayışına çıkması gerekiyor. Mevcut belediye başkanı Häupl’un faşist FPÖ ile koalisyon fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken, durumun Hollanda’da olduğu gibi aşırı sağın lehine gelişip gelişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

OYLARI ARTAN TEK PARTİ FAŞİSTLERİN PARTİSİ

Muhafazakar ÖVP Viyana’da yüzde 5,5 düşüşle oyların yüzde 13,2’sini, Yeşiller ise yüzde 2,3 oy kaybı ile yüzde 12,3’ünü aldı. Toplam 1,14 milyon Viyanalı’ya seçimde oy kullanmaları çağrısı yapıldı. Viyana şehri aynı zamanda müstakil bir eyalet olduğu için belediye başkanı seçilen kişi aynı zamanda eyaletin başbakanı seçilmiş oluyor. Aşırı sağ ile koalisyon diğer bütün partiler tarafından reddedildiği için 1994’den beri görev yapan Häupl’un belediye başkanlığı görevini yürütmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:04
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