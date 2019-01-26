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Avusturya’da "YTB Gençlik Buluşması" etkinliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun: - "Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:29
Avusturya’da "YTB Gençlik Buluşması" etkinliği

VİYANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türklere ait sohbet, meddahlık gibi somut olmayan değerlerin UNESCO tarafından kültür mirası listesine alındığını belirterek, "Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Gençlik Buluşması” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

YTB’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği çeşitli kültür etkinliğine katılan ve Avusturya’da yaşamını sürdüren gençlere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan Dursun, Anadolu’nun kültür zenginliğine değindi.

Dursun, Anadolu’nun kültürel mirası denince akla mimari gibi somut eserlerin geldiğini ancak bunlardan daha önemli olan somut olmayan, elle tutulmayan bir kültürel mirasın olduğunu ifade etti.

UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde, Türklerin sohbet etme geleneğinin yanı sıra, Meddahlık gibi gösterilerin yer aldığı bilgisini paylaşan Dursun, "Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun, geleneksel kültüre ait unsurların gençler tarafından öğrenilmesi gerektiğinin önemine işaret ederek, "Bizim bütün vazifemiz, hedefimiz, size bu kültürü aktarmak, geçmişte kalan, unutulma tehlikesi altında olan bu kültürü aktarmak. Sizlerin de bütün derdiniz büyüklerden bu kültürü öğrenmek üzere gayret etmek." şeklinde konuştu.

- "Merak bilgiden daha önemlidir"

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Dursun, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’ye geldiklerinde önemli müze ve sanat eserlerini bilinçli bir şekilde ziyaret etmeleri gerektiğini vurguladı.

Dursun, öğrenme ve araştırmanın merak duygusundan kaynaklandığına dikkati çekerek, “Merak bilgiden daha önemlidir.” ifadesini kullandı.

- 2019'da Avrupa'dan 10 bin öğrenci hedefi

YTB Başkanı Abdullah Eren de Avrupa’da yaşayan gençlere yönelik hayata geçirdikleri faaliyetlere değinerek, özellikle gençlik kampları ve kültür hareketliliği programına Avrupa’dan 2019’da 10 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıracaklarını anlattı.

Eren, YTB’nin etkinliklerine katılmış Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerle bir araya gelmek adına "Gençlik Buluşması" başlıklı bir etkinlik hayata geçirmek istediklerini, bu program serisine de Viyana’dan başlama kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:29
  1. Abdullah Eren
  2. Avusturya’da YTB Gençlik Buluşması etkinliği
  3. Haluk Dursun
  4. Viyana

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