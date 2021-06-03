Avusturya’da yine İslam karşıtlığı ve ırkçılık: Bu kez bakın ne yaptılar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir cami yakınına "Dikkat! Siyasal İslam" tabelası asılması, ülkede İslam karşıtlığının resmiyete döküldüğüne nedeniyle büyük tepkiye neden oldu.

Avusturya'da kısaca IGGÖ olarak bilinen, 1979'da kurulan, ağırlıkla Türklerin, Arapların ve Boşnakların dini kurumu olan Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich'a (Avusturya İslami Topluluğu) bağlı iki caminin yakınına çatık kaşlı resmedilen takkeli ve sakallı bir Müslüman resmiyle "Dikkat! Siyasal İslam'ın yakınındasınız" tabelası asıldı.

Tabelde Avusturya'daki Müslümanların tepkisine neden oldu.

Avusturya'da hızla yükselen ve nüfusun %10'una ulaştığı tahmin edilen Müslüman varlığı, İslam karşıtı Avusturyalıların büyük tepkisine ve "Müslümanlar savaşla alamadığı Viyana'yı nüfusla içeriden fethediyor" yorumlarına neden oluyor.

Avusturya'yı yönetmekte olan sağcı hükümet de Müslüman düşmanlığını körüklemek ve ırkçılıkla suçlanıyor.

Bu gibi örneklerle resmiyete ve aleniyete dökülmeye başlayan Müslüman karşıtlığı Avusturya'daki Müslümanları endişelendiriyor.