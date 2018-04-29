Avusturya'da uçak kazası! Ölüler var
Avusturya'da tek motorlu uçak düştü. Kaza sonucu 2 kişi öldü.29 Nisan 2018 Pazar 18:25
Polis sözcüsü Christian Viehweider, yaptığı açıklamada, İsviçre’den havalanan tek motorlu uçağın Innsbruck havalimanına yakıt almak için indiği, havalandıktan sonra bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek düştüğünü bildirdi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ
Viehweider, kazada uçağın içinde bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini, şahısların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Düşen uçağa ilişkin soruşturma devam ediyor.
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