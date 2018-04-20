Avusturya'da tren kazası meydana geldi: 40 yaralı
Salzburg'da iki yolcu treninin karıştığı kaza sonucunda 40 kişi hafif şekilde yaralandı. Merkez istasyonda gerçekleşen çarpışma sonucunda trenlerden biri ağır hasar aldı.20 Nisan 2018 Cuma 10:59
Avusturya'nın Salzburg kentinde yolcu trenleri çarpıştı.
Şehrin ana istasyonunda gerçekleşen kazada dördüncü peronda bekleyen bir trene diğeri arkadan çarptı.
40 yolcunun hafif şekilde yaralandığı çarpışma, yerel saatle gece yarısı 04.45'te meydana geldi.
İstasyondan gelen fotoğraflarda, trenlerden birinin ağır hasar aldığı ve yaralı yolcuların istasyondan tahliye edildiği görülüyor.
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