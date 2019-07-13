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Avusturya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anıldı

Başkent Viyana'da Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle yürüyüş düzenlendi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:35
Avusturya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anıldı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yürüyüş yapıldı.

Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de bir araya gelen, çoğunluğunu Boşnak ve Türklerin oluşturduğu grup, Bosna Hersek bayrakları ve katliamda yaşananları anlatan fotoğraflar taşıdı.

Göstericiler, Hofburg Sarayı'nın da içinde bulunduğu Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kurulan sahnede yapılan konuşmalarda, yürüyüşün, Srebrenitsa'da insanlık dışı yöntemlerle katledilen Müslümanların unutulmaması, dil, din ve kimlik farklılığı nedeniyle bir daha soykırımların yaşanmaması için düzenlendiği ifade edildi.

- 8 bin 372 kişi Müslüman oldukları için katledildi

Bosna Hersek'in Viyana Büyükelçisi Kemal Kozarıc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 1995'in Bosna Hersek tarihinin en üzücü günlerinden biri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 8 bin 372 sivil yalnız Müslüman oldukları için katledildi, çünkü onların hedefi Bosna'daki Müslüman toplumu yok etmekti." dedi.

Kozarıc, soykırım suçlularının Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak mahkum edilmelerine rağmen Sırp tarafının Srebrenitsa soykırımını kabul etmediğine dikkati çekti.

Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin koruması altında bulunan ve "güvenli bölge" olarak adlandırılan Srebrenitsa'da binlerce insanın göz göre göre katledildiğini söyleyen Kozarıc, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu katliamı unutturmamak için bu tür yürüyüş ve gösteriler düzenlememiz gerekiyor ki bir daha asla tekrarlanmasın." diye konuştu.

- Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerler tarafından işgal edilmesinin ardından, en az 8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledilmişti. O dönemde gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:35
  1. 8 bin 372 kişi katledildi
  2. Avusturya
  3. BM
  4. Kemal Kozarıc
  5. Srebrenitsa soykırımı

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