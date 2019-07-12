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Avusturya'da Soros'un üniversitesinin akreditasyonu kabul edildi

Avusturya'nın Akreditasyon Ajansı tarafından Orta Avrupa Üniversitesi'nin akreditasyonu onaylandı

12 Temmuz 2019 Cuma 19:17
Avusturya'da Soros'un üniversitesinin akreditasyonu kabul edildi

VİYANA (AA) - Amerikalı iş insanı George Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) akreditasyonu, Avusturya Kalite Güvence ve Akreditasyon Ajansı (AQ Avusturya) tarafından kabul edildi.

Eğitim Bakanı Iris Rauskala, basına yaptığı açıklamada, CEU'nun, ülkenin 16. özel üniversitesi olarak Akreditasyon Ajansı tarafından akredite edildiğini duyurdu.

Rauskala, Macar yönetimi ve Yahudi asıllı iş insanı Soros arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Macaristan'dan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşınma kararı alan CEU'nun, ülkenin eğitim alanında önemli bir zenginlik oluşturacağını söyledi.

- Macar hükümeti ile Soros arasındaki kriz

Avrupa'da 2015'de yaşanan mülteci hareketliliği sonrasında, mülteci ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçlamış ve ülkede Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde, 4 Nisan 2017'de kabul edilen kanuna göre, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ile Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekiyor. CEU, hükümetin şartlarını yerine getirmesine rağmen Macar tarafı üniversiteyle anlaşmaya yanaşmamış, bu durum da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Soros tarafından finanse edilen üniversiteyi kapatmak istediği yorumlarına yol açmıştı.

CEU yönetimi, geçen yıl yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin 2018'in Aralık ayına kadar anlaşmayı imzalamaması durumunda Viyana'ya taşınma kararı aldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:17
  1. CEU
  2. George Soros
  3. Macaristan
  4. Rauskala
  5. Soros'un üniversitesinin akreditasyonu

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